Ташкент, , 11:53 — REGNUM Спортсмены из Киргизии завоевали шесть медалей на международном турнире Kharkov Sumo Open-2019 на Украине, сообщает 9 декабря издание Prosports.kg.

Киргизский спортсмены выступили в трех возрастных группах: юниоры до 18 лет, молодежь до 23 лет и среди взрослых. Аян Сейитбеков завоевал серебряную и две бронзовые медали, Муратбек уулу Нурмат — золотую и бронзовую, а Айбек Касманбетов — одну бронзовую медаль.

Отметим, 8 декабря в Харькове прошел турнир Kharkov Sumo Open-2019. В рамках турнира состоялась встреча сборных Киргизии и Украины. В соревнованиях также приняли участие спортсмены из Азербайджана и Польши.

Читайте также: Девичья сила: о чём мечтают девушки в сумо?