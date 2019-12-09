Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:57 — REGNUM Прошедший в Нижнем Тагиле этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина получил высокую оценку со стороны рейс-директора Международной федерации лыжного спорта (FIS) Вальтера Хофера, а также президента федерации прыжков на лыжах с трамплина лыжного двоеборья России Дмитрия Дубровского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«За этот год многое сделано, чтобы в пятый раз провести самые высокие и престижные соревнования», — заявил Дмитрий Дубровский.

Напомним, что этап Кубка мира среди «летающих» лыжников прошёл на площадке спортивного комплекса «Аист» 7 и 8 декабря. В нём приняли участие 65 спортсменов из 15 стран. Сенсационную победу на большом трамплине одержал 24-летний представитель Японии Юкия Сато. Спортивное мероприятие посетили более семи тысяч болельщиков.

Отметим, что Нижний Тагил также претендует на проведение этапа кубковых соревнований в следующем сезоне.