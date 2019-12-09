Москва, , 11:02 — REGNUM Более 500 человек поддержат московский «Локомотив» в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». Об этом 9 декабря заявил директор по связям с общественностью клуба Кирилл Брейдо, сообщает ТАСС.

«Локомотив» поддержат более 500 болельщиков», — сказал Брейдо.

Напомним, матч между «Атлетико» и «Локомотивом» пройдет 11 декабря в Мадриде.

Перед заключительным матчем в группе «железнодорожники» занимают последнее место, имея в активе три очка в пяти матчах, и потеряли шансы на выход в плей-офф. «Атлетико» набрал семь очков и идёт вторым.

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