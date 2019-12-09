Варшава, , 10:55 — REGNUM Фанатов польского футбольного клуба «Легия» задержали российские правоохранительные органы в Калининградской области. Об этом сообщает польский телеканал TVN24.

Сообщается, что в ноябре фанаты приехали из Польши в Россию, чтобы подраться с болельщиками «Спартака». Между ними была достигнута договорённость, что в драке примут участие по 33 человека с каждой из сторон без применения каких-либо средств.

Массовая драка планировалась как реванш за поражение фанатов «Легии» от фанатов «Спартака» в 2016 году в Латвии.

Отмечается, что новая драка должна была пройти между польской границей и Калининградом. При этом российские фанаты заверили своих оппонентов, что полиция не помешает, поскольку якобы получила взятку. Тем не менее, вскоре после того как фанаты «Легии» пришли в назначенное место, их задержали полицейские.

Всего были задержано 19 польских болельщиков, которых экстрадировали в Польшу и запретили въезжать на территорию России в течение пяти лет.