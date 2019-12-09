Якутск, , 10:28 — REGNUM Сборная Якутия по художественной гимнастике попала в топ-8 команд на Всероссийском турнире памяти заслуженного тренера СССР Галины Горенковой в Омске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"Гимнастки Якутии в финале представляли упражнения с обручами, они у них получились блестяще. По упражнению с пятью обручами сборная заняла пятое место. В многоборье КМС в групповых упражнениях гимнастки заняли восьмое место», — сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Всего в Омске выступало 500 спортсменок из разных регионов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, борцы из Якутии показали поражение на международном турнире «Аланы» по вольной борьбе в Северной Осетии. Ни один из пяти спортсменов не смог взять реванш.