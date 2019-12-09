Нью-Йорк, США, , 10:19 — REGNUM Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 9 декабря сообщается на сайте лиги.

Георгиев сыграл на ноль, отразив 38 бросков по своим воротам, в матче с «Вегас Голден Найтс» (5:0). Этот шат-аут стал для него вторым в сезоне.

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Второй звездой стал форвард «Виннипег Джетс» Марк Шайфли, оформивший дубль в матче с «Анахайм Дакс» (3:2).

Замкнул тройку нападающий «Аризоны Койотс» Конор Гарланд, который забросил шайбу и реализовал решающий буллит в игре с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3).

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