Майами, США, , 10:14 — REGNUM «Майами Хит» одержал победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась в овертайме со счётом 110:105.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Майами» Тайлер Хироу, набравший 27 очков. Кроме того, центровой Эдрис Адебайо оформил дабл-дабл из 21 очка и 13 подборов.

На сегодняшний день «Майами» занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА, на счету команды 40 очков после 23 матчей.

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