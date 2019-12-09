Москва, , 09:38 — REGNUM Специальный форум по международному антикоррупционному сотрудничеству в спорте предложила учредить Россия под эгидой ООН. Об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в специальной колонке для ТАСС.

Он назвал борьбу с коррупцией в спорте одним из направлений, которые занимают «всё более заметное место как на ооновском треке, так и в других форматах». В 2018 году Россия организовала в Вене международную конференцию по вопросам противодействия коррупции в спорте, которая вызвала живой интерес, напомнил дипломат.

В рамках специального форума, предложенного Россией, страны в открытом и практическом диалоге могли бы гармонизировать свои подходы и усилия на этом направлении, пояснил он. Сыромолотов добавил, что вместе с тем многосторонний диалог по антикоррупционной тематике пытаются использовать для наращивания политического давления на «неудобные» государства.