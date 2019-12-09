Даллас, США, , 09:19 — REGNUM «Сакраменто Кингз» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 110:106.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Сакраменто» Неманья Бьелица, набравший 30 очков. В составе «Далласа» наибольшую результативность показал защитник Тим Хардуэй, на счету которого 29 очков.

На сегодняшний день «Сакраменто» занимает 18-е место в турнирной таблице НБА, на счету команды 31 очко после 22 матчей.

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