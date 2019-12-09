Ташкент, , 09:17 — REGNUM Министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало федерацию крикета и научно-исследовательский центр «Школа макома», сообщили в отделе по связям с общественностью минюста.

Отмечается, что основной целью федерации крикета является всестороннее повышение данного вида спорта, а также продвижение здорового образа жизни среди населения.

«Школа макома» создана для дальнейшего развития искусства макома в Узбекистане, а также для формирования репертуара искусства макома с учетом современности.

Напомним, 6 сентября 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев открыл международный форум искусств макома. В мероприятии приняли участие 300 человек из 73 стран мира.

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