Филадельфия, США, , 09:16 — REGNUM «Филадельфия Сиксерс» одержала победу над «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 110:104.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Филадельфии» Тобиас Харрис, набравший 26 очков. В составе «Торонто» наибольшую результативность показал разыгрывающий Кайл Лоури, на счету которого также 26 очков.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает шестое место в турнирной таблице НБА, на счету команды 41 очко после 24 матчей.

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