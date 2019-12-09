Вашингтон, , 09:07 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 135:119.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард, который сделал дабл-дабл из 34 очков и 11 подборов. Кроме того, Пол Джордж набрал 27 очков.

На сегодняшний день «Клипперс» занимают пятое место в турнирной таблице НБА, на счету команды 41 очко после 24 матчей.

Читайте также: 50 очков Дэвиса принесли «Лейкерс» победу над «Миннесотой»