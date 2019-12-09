Лос-Анджелес, США, , 09:01 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Миннесотой Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 142:125.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, набравший 50 очков. Кроме того, Леброн Джеймс сделал дабл-дабл из 32 очков и 13 результативных передач.

На сегодняшний день «Лейкерс» занимают первое место в турнирной таблице НБА, на счету команды 45 очков после 24 матчей.

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