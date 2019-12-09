Кигали, , 09:05 — REGNUM Глава федерации велоспорта Руанды подал в отставку после того, как против представителей организации были выдвинуты обвинения в коррупции и сексуальных надругательствах. Об этом передает ВВС Africa.

По сообщениям телерадиокомпании, Аймабл Байнгана и все высшее руководство федерации ушло в отставку.

В соответствии с заявлением Бюро расследований Руанды (RIB), выдвинутые против руководства федерации обвинения в настоящее время расследуются. В RIB отказались давать дальнейшие комментарии.

Со своей стороны, Байнгана отрицает какие-либо правонарушения.

По словам репортеров ВВС, скандал разразился, когда американский велосипедист Джонатан Бойер, бывший тренер сборной Руанды по велоспорту, обнародовал информацию о предполагаемых нарушениях в Федерации велоспорта Руанды, известной как «Ферваси», после ссоры с Байинганой.

Бойер, первый американец, принявший участие в Тур де Франс, сыграл ключевую роль в том, чтобы помочь велосипеду стать чрезвычайно популярным видом спорта в Руанде, отмечают журналисты.

По информации телерадиокомпании, ушедший с должности тренера Бойер обвинил Байнгану в открытом письме в том, что он подрывает усилия по развитию спорта, злоупотребляет своим положением и делает все возможное, чтобы продвинуть велосипедисток, которые, по его словам, якобы подвергаются сексуальным домогательствам со стороны тренеров.

Подтверждая отставку Байнганы, в министерстве спорта Руанды заявили, что оно также расследует обвинения. Агентство AFP сообщило, что министерство планирует ввести политику по борьбе с сексуальным насилием, которая будет распространяться на спорт по всей стране.

«Мы знаем, что происходит сексуальное насилие и коррупция, и наша прерогатива — бороться с этим», — заявил в интервью агентству Шема Мабоко, постоянный секретарь министерства спорта Руанды.