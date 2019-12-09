Курган, 9 декабря 2019, 08:55 — REGNUM Курганские чиновники выполнили нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Соревнования команд прошли 7 декабря. В упорной борьбе победили команды областного департамента агропромышленного комплекса, служащие Шадринского района и спасатели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управления по физической культуре и спорту.
Примечательно, что команда спортивного управления стала второй, на третьем месте — департамент природных ресурсов и окружающей среды Зауралья.
В группе, где соревновались муниципальные чиновники, места распределились соответственно — Шадринский, Далматовский, Кетовский районы.
Среди служащих управлений федеральных органов исполнительной власти победителями стали сотрудники МЧС России по Курганской области, на втором месте — полицейские, на третьем — представители СКР.