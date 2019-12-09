История вопроса

Программная и нормативная основа физического воспитания населения страны «Готов к труду и обороне». Введен в России в 1931 году. Исключен в 1991 году.

Основными задачами комплекса ГТО являются: увеличение количества людей систематически занимающихся физической культурой и спортом; формирование у россиян осознанных потребностей в систематических занятиях спортом; популяризация ведения здорового образа жизни.



Возрождение комплекса ГТО в России разделено на четыре этапа: 2014 — 2015 годы — экспериментальный этап, 2016 год — внедрение комплекса ГТО в учебных учреждениях, 2017 — повсеместное внедрение ГТО среди всех категорий населения по всей России, с 2018 - реализация программы.