Глендейл, США, , 08:42 — REGNUM «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В первом периоде хоккеисты «Баффало» забросили две шайбы, отличились нападающие Кайл Окпосо и Юхан Ларссон. «Аризона» во втором периоде сравняла счёт благодаря шайбам Райли Шихана и Юакима Нюгорда.

Победитель матча определился в овертайме. Решающую шайбу забросил защитник «Баффало» Колин Миллер.

На сегодняшний день «Баффало» занимает 16-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 34 очка после 31 матча. «Эдмонтон» идёт на шестом месте с 40 очками после 32 игр.

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