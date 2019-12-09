Чикаго, США, , 08:32 — REGNUM «Аризона Койотс» одержала победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

В первом периоде хоккеисты «Чикаго» забросили три шайбы, отличились нападающие Джонатан Тэйвз, Алекс Дэбринкэт и Доминик Кубалик. «Аризона» ответила голом Кристиана Фишера.

В третьем периоде хоккеисты «Койотс» сумели сравнять счёт благодаря шайбам Конора Гарланда и Карла Сёдерберга. В серии буллитов решающий бросок исполнил Конор Гарланд.

На сегодняшний день «Аризона» занимает седьмое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 40 очков после 32 матчей. «Чикаго» идёт на 25-м месте с 30 очками после 30 игр.

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