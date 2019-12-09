Санрайз, США, , 08:25 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержала победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Флориды» российский нападающий Евгений Дадонов отметился результативной передачей. Шайбы забросили Кейт Яндл, Александр Барков, Майк Мэтисон, Бретт Коннолли и Фрэнк Ватрано.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 бросков по своим воротам, пропустив одну шайбу. Ему смог забить только форвард «Сан-Хосе» Кевин Лабанк.

На сегодняшний день «Флорида» занимает 13-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 35 очков после 29 матчей. «Сан-Хосе» идёт на 22-м месте с 32 очками после 32 игр.

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