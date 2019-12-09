Якутск, , 04:57 — REGNUM Все пять участников турнира «Аланы» по вольной борьбе от Якутии потерпели поражение. Состязания проходили во Владикавказе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Пять спортсменов от Якутии поедут на турнир «Аланы»

В третий раз международный ковёр «Аланов» оказался неприступным для якутских борцов.

По случаю провального выступления якутских борцов, представители федерации спортивной борьбы, министерства спорта республики, тренеры проведут 9 декабря круглый стол, где обсудят ситуацию с вольной борьбой.

Как сообщало ИА REGNUM, от Якутии на «Алыны» поехали призёры чемпионата РоссииВиктор Рассадин, Михаил Иванов, чемпион мира среди студентов Эдуард Григорьев, победитель международного турнира в Индии Тимур Николаев, обладатель серебряной медали международного турнира «Baikal open», двукратный чемпион Якутии Ньургун Сергин.