Сочи, Краснодарский край, , 22:09 — REGNUM Бывший главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов возглавил футбольный клуб «Сочи». Об этом 8 декабря сообщается на сайте сочинской команды.

«Владимир Федотов — новый тренер «Сочи». К своим обязанностям в «Сочи» Федотов приступит в 2020 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на посту главного тренера «Оренбурга» Федотов добился наивысшего достижения в истории клуба — седьмого места.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря Федотов ушёл с поста главного тренера «Оренбурга» после разгромного поражения в матче 19-го тура Российской премьер-лиги от «Тамбова» (0:3).

В настоящее время «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 15 очков. «Оренбург» идёт на 14-м месте с 19 очками.

Читайте ранее в этом сюжете: Федотов ушёл с поста главного тренера «Оренбурга»