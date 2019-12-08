Брайтон, Великобритания, 8 декабря 2019, 21:53 — REGNUM «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:2.
Все голы были забиты в первом тайме. На 28-й минуте матча счёт открыл нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота, замкнув прострел Рауля Хименеса.
На 34-й минуте форвард «Брайтона» Ниль Мопе восстановил равновесие, пробив с дальней дистанции. А спустя две минуты полузащитник «Брайтона» Дэви Проппер замкнул головой навес с левого фланга.
Тем не менее, «Вулверхэмптону» удалось отыграться благодаря голу Диогу Жоты, который оформил дубль.
На сегодняшний день «Брайтон» занимает 12-е место в чемпионате Англии, в активе команды 19 очков после 16 матчей. «Вулверхэмптон» идёт на шестом месте с 24 очками.
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