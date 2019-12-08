Москва, , 21:04 — REGNUM Московский «Спартак» потерпел разгромное поражение от «Ростова» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:4.

В составе «Ростова» дубль оформил полузащитник Бактийор Зайнутдинов, отличившийся на 22-й и 83-й минутах. Также голы забили Алексей Ионов (53-я) и Дмитрий Чистяков (80-я). Кроме того, на 45-й минуте Ивелин Попов не смог реализовать пенальти.

«Спартак» смог ответить лишь однажды. Единственный гол в составе красно-белых забил нападающий Эсекьель Понсе на 81-й минуте.

На сегодняшний день «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 22 очка после 19 матчей. «Ростов» идёт на третьем месте с 34 очками.

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