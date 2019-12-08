Балашиха, Московская область, , 20:39 — REGNUM Омский «Авангард» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Авангарда» шайбы забросили Роб Клинкхаммер (на первой минуте) и Сергей Широков, оформивший дубль (на 23-й и 46-й).

На сегодняшний день «Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, в активе команды 50 очков после 37 матчей. «Ак Барс» идёт на первом месте с 56 очками после 36 игр.

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