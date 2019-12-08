Череповец, Вологодская область, , 20:35 — REGNUM Ярославский «Локомотив» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

На второй минуте матча счёт открыл нападающий «Северстали» Александр Петунин. Спустя восемь минут защитник «Локомотива» Рушан Рафиков восстановил равновесие в счёте. Тем не менее, «Северсталь» ушла на первый перерыв с преимуществом благодаря голу форварда Дмитрия Марковина (11-я минута).

Во втором периоде зрители не увидели заброшенных шайб, а в третьем отрезке матча ярославским хоккеистам удалось сравнять счёт. Отличился нападающий Артур Каюмов (45-я минута).

Победитель матча определился в серии буллитов, в которой точнее оказались хоккеисты «Локомотива». Решающий бросок исполнил форвард Магнус Пяаярви.

На сегодняшний день «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, в активе команды 41 очко после 38 матчей. «Северсталь» идёт на 10-м месте, на её счету 32 очка после 37 игр.

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