Нижнекамск, Татария, , 20:26 — REGNUM Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Все шайбы были заброшены в третьем периоде. Сначала форвард «Салавата» Эдуард Гиматов открыл счёт (46-я минута). Затем нападающий «Нефтехимика» Марат Хайруллин восстановил равновесие (54-я).

Победу уфимскому клубу принёс гол нападающего Владислава Картаева (56-я минута).

На сегодняшний день «Салават Юлаев» занимает шестое место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 45 очков после 38 матчей. «Нефтехимик» идёт на 18-м месте, на его счету 38 очков после 37 игр.

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