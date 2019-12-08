Эстерсунд, Швеция, , 20:14 — REGNUM Женская сборная России по биатлону заняла пятое место в эстафете на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Российская команда в составе Тамары Ворониной, Светланы Мироновой, Екатерины Юрловой-Перхт и Ларисы Куклиной пришла к финишу, отстав от победительниц на 1 минуту и 37,7 секунды. При этом на огневых рубежах российские биатлонистки использовали девять дополнительных патронов.

Победителем стала сборная Норвегии, прошедшая дистанцию без штрафных кругов и использовавшая 10 дополнительных патронов. Второй стала сборная Швейцарии, третьей — команда Швеции. Четвёртой пришла сборная Германии, получившая один штрафной круг.

Читайте также: Сборная России по биатлону заняла четвёртое место в эстафете