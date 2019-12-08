Турин, Италия, , 20:06 — REGNUM «Торино» одержал победу над «Фиорентиной» в матче 15-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:1

На 22-й минуте счёт открыл нападающий «Торино» Симоне Дзадза. На 72-й минуте защитник туринского клуба Кристиан Ансальди удвоил преимущество своей команды.

«Фиорентина» смогла отыграть один гол на 91-й минуте. Точный удар на счету защитника Мартина Касереса.

На сегодняшний день «Торино» занимает восьмое место в чемпионате Италии, в активе команды 20 очков после 15 матчей. «Фиорентина» идёт на 13-м месте с 16 очками.

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