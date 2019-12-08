Феррара, Италия, , 20:01 — REGNUM «Брешия» одержала победу над СПАЛом в матче 15-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:0

Единственный гол в матче забил нападающий «Брешии» Марио Балотелли на 54-й минуте. Спустя 20 минут СПАЛ мог сравнять счёт, однако форвард Андреа Петанья не смог реализовать пенальти.

На сегодняшний день «Брешия» занимает 19-е место в чемпионате Италии, в активе команды 10 очков после 14 матчей. СПАЛ идёт на 20-м месте с девятью очками.

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