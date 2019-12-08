Сассуоло, Италия, , 19:57 — REGNUM «Сассуоло» сыграл вничью с «Кальяри» в матче 15-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:2

В первом тайме футболисты «Сассуоло» забили два мяча. На шестой минуте счёт открыл нападающий Доменико Берарди, а 36-й минуте полузащитник Филип Джуричич удвоил преимущество своей команды.

Футболистам «Кальяри» удалось отыграться во втором тайме. На 51-й минуте хавбек Жоао Педро отыграл один гол, а на 90-й минуте форвард Даниэле Рагацу сравнял счёт.

На сегодняшний день «Сассуоло» занимает 14-е место в чемпионате Италии, в активе команды 15 очков после 14 матчей. «Кальяри» идёт на четвёртом месте с 29 очками.

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