Норидж, Великобритания, , 19:33 — REGNUM «Шеффилд Юнайтед» одержал победу над «Норвич Сити» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 27-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Норвича» Александр Тетти. На 49-й минуте защитник «Шеффилда» Энда Стивенс восстановил равновесие.

Победу «Шеффилд» принёс на 52-й минуте защитник Джордж Балдок, который с помощью финта ушёл от соперника и пробил в дальний угол с линии штрафной.

На сегодняшний день «Шеффилд» занимает восьмое место в чемпионате Англии, в активе команды 22 очка после 16 матчей. «Норвич» идёт на 19-м месте с 11 очками.

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