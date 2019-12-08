Ньюкасл, Великобритания, , 19:26 — REGNUM «Ньюкасл Юнайтед» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 52-й минуте матча счёт открыл нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс. На 68-й минуте капитан «Ньюкасла» Джонджо Шелви восстановил равновесие, пробив головой после навеса с фланга.

Победу «Ньюкаслу» принёс на 87-й минуте защитник Федерико Фернандес, который первым успел на добивании и отправил мяч над вратарём.

На сегодняшний день «Ньюкасл» занимает 10-е место в чемпионате Англии, в активе команды 22 очка после 16 матчей. «Саутгемптон» идёт на 18-м месте с 15 очками.

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