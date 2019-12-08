Бирмингем, Великобритания, , 19:08 — REGNUM «Лестер Сити» одержал победу над «Астон Виллой» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Лестера» дубль оформил нападающий Джейми Варди. На 20-й минуте он открыл счёт, реализовав выход один на один, а на 75-й минуте установил окончательный счёт, также убежав на «рандеву» с голкипером.

Помимо Варди, голы в ворота «Астон Виллы» забили форвард Келечи Ихеаначо (на 41-й минуте), замкнувший простел с фланга, и Джонни Эванс, точно пробивший головой после подачи углового. В составе «Астон Виллы» единственный гол забил хавбек Джек Грилиш.

На сегодняшний день «Лестер» занимает второе место в чемпионате Англии, в активе команды 38 очков после 16 матчей. «Астон Вилла» идёт на 17-м месте с 15 очками.

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