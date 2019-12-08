Сочи, Краснодарский край, , 18:54 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 39-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Сочи» Душан Лагатор. На 49-й минуте нападающий «Рубина» Евгений Марков восстановил равновесие в счёте.

На сегодняшний день «Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 15 очков после 18 матчей. «Рубин» идёт на 13-м месте с 19 очками.

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