Севилья, Испания, , 18:17 — REGNUM «Бетис» одержал победу над «Атлетиком» (Бильбао) в матче 16-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 3:2.

К 20-й минуте «Бетис» вёл в счёте с разницей в три мяча, хет-трик оформил полузащитник Хоакин Санчес (2-я, 11-я, 20-я минуты).

После этого футболисты «Атлетика» смогли сократить счёт до минимума. Отличились нападающий Иньяки Уильямс, реализовавший пенальти на 44-й минуте, и защитник Юри Берчиче (на 75-й).

На сегодняшний день «Бетис» занимает 11-е место в чемпионате Испании, в активе команды 16 очков после 22 матчей. «Атлетик» идёт на шестом месте 26 очками.

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