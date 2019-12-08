Пермь, , 18:01 — REGNUM Пермская «Парма» проиграла московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 70:89.

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Майк Джеймс, набравший 27 очков. В составе «Пармы» наибольшую результативность показал защитник Лоренцо Уильямс.

На сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги, на счету команды 17 очков после 10 матчей. «Парма» идёт на 12-м месте с 13 очками.

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