Москва, , 17:13 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал не превращать спорт в войну и разрешить конфликт в футболе компромиссом.

«Я — болельщик «Зенита», но в данном случае я на стороне «Спартака». Призываю власти к здравому смыслу. Закончить конфликт можно только компромиссом, иначе он разгорится с ещё большей силой. И мяч сейчас на стороне государства! Нельзя превращать спорт в войну!» — отметил Миронов в Facebook.

Он обратил внимание на то, что почти все футбольные матчи российского чемпионата в эти выходные проходят при пустых трибунах. Это акция протеста болельщиков из-за массовых задержаний фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге.

«Фанатов «давят» из-за оскорбления игрока сборной России Артёма Дзюбы, который подвергся жёсткой критике с трибун в матче с Сан-Марино. Конечно, оскорблять ключевого игрока сборной, её капитана — недопустимо. Но ещё ужаснее задерживать невиновных людей и помещать их в СИЗО, запрещать ходить на футбол», — полагает Миронов.

Происходящее сейчас не укладывается в голове, не поддаётся логике, возмущен парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, фанаты сразу нескольких российских клубов провели акцию протеста, посвященную массовым задержанием болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге на прошлой неделе.