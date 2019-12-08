Лечче, Италия, , 16:46 — REGNUM «Лечче» сыграл вничью с «Дженоа» в матче 15-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:2

В первом тайме футболисты «Дженоа» забили два мяча. На 31-й минуте счёт открыл нападающий Горан Пандев, а 45-й минуте защитник Доменико Кришито реализовал пенальти.

Футболистам «Лечче» удалось отыграться во втором тайме. На 60-й минуте полузащитник Филиппо Фалько отыграл один гол, а на 70-й минуте хавбек Андреа Табанелли сравнял счёт.

Отметим, что «Дженоа» заканчивал матч вдевятером после удалений полузащитника Кевина Агудело (69-я минута), а также Горана Пандева (77-я).

На сегодняшний день «Лечче» занимает 14-е место в чемпионате Италии, в активе команды 15 очков после 15 туров. «Дженоа» идёт на 18-м месте с 11 очками.

Читайте также: «Удинезе» и «Наполи» не выявили победителя