Эйбар, , 16:21 — REGNUM «Хетафе» одержал победу над «Эйбаром» в матче 16-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий «Хетафе» Родригес Анхель на 67-й минуте. После этого арбитр дважды не засчитал голы игроков «Эйбара» после просмотра видеоповтора и использования системы VAR.

На сегодняшний день «Хетафе» занимает четвёртое место в чемпионате Испании, в активе команды 27 очков после 16 матчей. «Эйбар» идёт на 16-м месте 15 очками.

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