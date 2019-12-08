Лиллехаммер, , 15:52 — REGNUM Российская лыжники выиграли золотые и серебряные награды в мужской эстафете на этапе Кубка мира (КМ) по лыжным гонкам, проходящем в Лиллехаммере.

Золотые награды выиграла вторая национальная сборная лыжная команда России в составе Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин и Сергей Устюгов, финишировавшая с результатом 1 час 26 минут 46,8 секунды. При этом Устюгов был включен в заявку перед стартом, заменив в команде Артёма Мальцева.

Серебро мужской эстафеты взяла первая российская национальная команда в составе которой выступали Андрей Ларьков, Илья Семиков, Денис Спицов и Андрей Мельниченко. Её итоговое время составило +1,3 ко времени победителей.

Третьем и четвертое места эстафеты достались двум национальным сборным Норвегии, первая из которых пришла третьей с отставанием +8,9 секунд ко времени лидера, а вторая — с отставанием +9,0 секунды.