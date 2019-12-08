Санкт-Петербург, , 15:37 — REGNUM Трех фанатов футбольного московского клуба «Спартак», ранее задержанных в Санкт-Петербурге, выпустили на свободу 8 декабря после того, как они отбыли административное наказание в виде семи суток ареста.

«Ребят отпустили сегодня. Изначально они получили 15 суток, но после подачи апелляции срок был сокращен до семи суток», — приводит РИА Новости слова одного из болельщиков московского клуба, которые знакомы с ситуацией.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря фанаты «Спартака» на матче с санкт-петербургским клубом «Зенит» кричали оскорбления в адрес нападающего «бело-голубых» — Артёма Дзюбы.

Позднее из сообщений СМИ стало известно, что санкт-петербургские суды вынесли 34 решения в отношении спартаковских болельщиков и трое из них получили административное наказание в форме 15 суток ареста, а одному из болельщиков — Валерию Бевзу, запретили приходить на футбольные матчи в течение полутора лет.