Афины , , 15:00 — REGNUM Итальянский специалист Массимо Каррера, ранее бывший главным тренером московского футбольного клуба «Спартак», станет главным наставником афинской команды АЕК. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба греческого клуба.

При этом детали соглашения между руководством АЕК и 55-летним специалистом не разглашаются, известно только, что специалист приехал в офис АЕКа и в клубе сообщают, что все готово к его презентации.

Отметим, афинский клуб АЕК в настоящее время находится на третьем месте чемпионата Греции по футболу, имея в активе 21 очко.

Напомним, Массимо Каррера находился без работы с сентября 2018 года, когда он покинул должность главного тренера московского «Спартака», который под его руководством стал чемпионом России в сезоне 2016/17 и выиграл Суперкубок России в 2017 году.