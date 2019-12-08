Нижнекамск, Татария, , 14:57 — REGNUM Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), поместил своего форварда Александра Рыбакова в список отказов. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба лиги.

В текущем сезоне КХЛ 34-летний хоккеист провел за команду 10 матчей регулярного чемпионата и не отметился в них никакими результативными действиями. При этом игрок проводил в среднем за игру на льду 10 минут 57 секунд.

Отметим, Александр Рыбаков сыграл в КХЛ в 528 матчах и набрал в них 161 (56 шайб + 105 результативных передач) очков. В составе «Нефтехимика» хоккеист игра с 2006 по 2008 год. В минувшем сезоне играл за челябинский «Трактор» ив 62 матчах набрал 14 (6 шайб + 8 результативных передач) очков.