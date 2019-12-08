Москва, , 14:56 — REGNUM Футбольный московский клуб ЦСКА интересуется возможностью приобретения в свой состав нападающего команды «Васко да Гама» из Рио-де-Жанейро Маррони. Об этом 8 декабря сообщает Lance.

По данным издания, 20-летним футболистом также интересуется один из итальянских футбольных клубов и поэтому его трансфер может быть проведён уже в январе 2020 года.

Отметим, Маррони играет в «Васко да Гама» с 2018 года и в нынешнем сезоне сыграл за клуб в 33 матчах чемпионата Бразилии, в которых отметился 4 голами и 2 результативными передачами. Его текущий контракт рассчитан до лета 2023 года.