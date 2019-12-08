Москва, , 14:24 — REGNUM В Москве стартовал гранд-финал Чемпионата РФС по интерактивному футболу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ФКС России 8 декабря.

В рамках финала пройдут матчи по футбольному симулятору FIFA20 на двух игровых платформах: консолях Xbox One и PlayStation 4. На каждом устройстве будут соревноваться две пары игроков.

В матчах на консоли PS4 сразятся: Антон «Antohazh1337» Жуков, Андрей «Timon» Гурьев, Руслан «RusPro» Уразбахтин и Сергей «sport4ever89» Овтин. На Xbox One: Роман «Elihno» Елисеев, Валерий «Cooko» Кисленко, Игорь «Nezox» Логинов и Антон «Klenoff» Кленов.

Напомним, игры гранд-финала проходят на сцене киберспортивного комплекса Yota Arena. В конце соревнования лучшие игроки с обеих платформ сразятся в кроссплатформенном матче.

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