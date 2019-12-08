Москва, , 14:15 — REGNUM В Москве завершились матчи гранд-финала Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги 2019. Победителем по сумме баллов стал Лицей №6 (Республика Алтай), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря в ФКС России.

Один из матчей Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги 2019 ФКС России

На втором месте по сумме баллов оказалась Школа №444 (Москва), на третьем — МБОУ гимназия №33 (Ульяновская область), а на четвёртом — Гимназия №7 (Оренбургская область).

В рамках гранд-финала проходили соревнования по четырём дисциплинам: Dota 2, Hearthstone, электронные шахматы и поиск в интернете на время. Участие в лиге приняли лучшие школьные сборные со всей России.

Напомним, соревнования в рамках Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги (Школьная лига) проводятся уже не первый год. В 2018 году победителем гранд-финала стала сборная из ГБОУ школа №1502 при МЭИ.

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