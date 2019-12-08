Москва, , 13:51 — REGNUM Рекомендации комитета по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в вопросе о данных московской антидопинговой лаборатории являются прямым вмешательством в автономию олимпийского движения. Такое мнение 8 декабря высказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая сняла с себя полномочия члена исполкома ОКР, однако продолжает быть главой комиссии спортсменов комитета.

«Как член исполкома она, получается, тоже может попасть под предполагаемые ограничения со стороны WADA, что категорически противоречит позиции МОК в том, что спортсмены — главная движущая сила олимпийского движения и их права должны соблюдаться», — приводит слова Позднякова служба информации ОКР.

Также он подчеркнул, что санкции, предлагаемые CRC ВАДА в отношении ОКР, предполагаются именно коллективные.

При этом Поздняков отметил, что, по его мнению, Великая оставила свой пост из-за того, что имеет место «прямое вмешательство в автономию олимпийского движения» и указал, что рекомендуемые CRC ВАДА меры ущемляют права членов исполкома ОКР, в который входят уважаемые специалисты в сфере спорта и руководители национальных спортивных федераций в олимпийских видах спорта.

«Нигде не сказано, что ОКР участвовал в каких-либо манипуляциях с допинг-пробами. Тем не менее рекомендации напрямую ущемляют права ОКР. Это касается прежде всего членов исполкома нашей организации, состав которого полностью отражает структуру олимпийского движения России», — заявил глава ОКР и добавил, что в данной ситуации комитет будет заниматься отстаиванием и защитой прав законными методами спортсменов и своих членов, участвующих в движении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, что ВАДА может лишить антидопинговую лабораторию в Москве права работы с допинг-пробами крови по причине найденных экспертами агентства манипуляций со старой базой данных.