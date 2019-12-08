Шанхай, Китай, , 13:41 — REGNUM Мужская конькобежная сборная России стала победительницей в эстафете у мужчин на дистанции 5000 м на этапе Кубка мира (КМ) по шорт-треку, проходящему в Шанхае.

В составе сборной России выступали Даниил Ейбог, Павел Ситников, Семен Елистратов и Виктор Ан. Их победный результат составил 7 минут 05,316 секунды.

Второе место заняли спортсмены из Венгрии, прошедшие эстафету с результатом 7 минут 05,452 секунды. Третьими пришли к финишу спортсмены из Южной Кореи, показавшие результат 7 минут 05,704 секунды.

Отметим, следующий этап КМ по шорт-треку пройдет в феврале в Дрездене.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский конькобежец Семён Елистратов получил дисквалификацию в финальном забеге на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира (КМ) по шорт-треку