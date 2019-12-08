Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, , 13:39 — REGNUM Британский боксёр Энтони Джошуа должен в течение ближайших 180 дней провести защиту своего титула Всемирной боксерской организации (WBO) в бою с украинским боксером Александром Усиком. Об этом 8 декабря написал на своей странице в социально сети Twitter президент WBO Пако Валькарсель.

«Битва в песках закончена. Далее на очереди — бой с претендентом. Обязательный претендент WBO — Усик. Это должно случиться в течение 180 дней», — написал на своей странице Валькарсель.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее британский боксёр Энтони Джошуа победил мексиканца Энди Руиса в бою в сверхтяжелом весе за звание чемпиона мира, на кону в котором стояли три титула по престижным версиям.

Напомним, украинский боксер Александр Усик провел свой дебютный бой в тяжелом весе 12 октября текущего года и победил в нем американского боксёра Чазза Уизерспуна.

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