Шанхай, Китай, , 13:41 — REGNUM Российский конькобежец Семён Елистратов получил дисквалификацию в финальном забеге на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира (КМ) по шорт-треку, который проходит в Шанхае.

Российский спортсмен пришел к финишу третьим, однако получил дисквалификацию за столкновение с Пак Чжи Воном из Южной Кореи. В итоге последний стал обладателем бронзовой награды.

Первое место на соревнованиях выиграл Хань Тяньи из КНР, второе занял Шаоанга Лю из Венгрии.

Отметим, Семён Елистратов является олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете и бронзовым призером Игр-2018. Соревнования в Шанхае закончатся позднее 8 декабря.