Уфа, , 13:35 — REGNUM Российская сноубордистка Наталья Соболева стала четвёртой в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду, проходившем на озере Банное в Башкирии.

В заезде за бронзовую награду Соболева нес могла победить австрийку Клаудию Риглер.

Первое место заняла представительница Германии Рамона Хофмайстер, которая в финальном заезде опередила швейцарку Ладину Йенни.

Первым в аналогичной дисциплине у мужчин стал представитель Италии Роланд Фишналлер, второе место ещё у одного итальянца — Мирко Феличетти, третье занял швейцарец Бенжамин Карл. Российский сноубордист Дмитрий Логинов, являющийся двукратным мировым чемпионом, выбыл из дальнейшей борьбы на стадии 1/8 финала.